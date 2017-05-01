Джамала и ее супруг отправились в свадебное путешествие

Несколько дней назад, 26 апреля, певица Джамала и экономист Бекир Сулейманов официально стали мужем и женой. Влюбленные обменялись брачными клятвами в Исламском культурном центре в Киеве и устроили праздник для родных и близких и фотосессию в весеннем саду. Когда с приятными хлопотами было покончено, пара улетела в свадебное путешествие.

Сейчас влюбленные находятся в Риме и делятся фотографиями из своей поездки. Они уже посетили большую часть достопримечательностей, и с каждой есть памятный снимок.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)Май 1 2017 в 4:56 PDT

Фанаты отметили необычный стиль звезды. Особенно им понравился подчеркивающий талию джинсовый комбинезон. Правда, иногда Джамала вынуждена надевать чуть ли не все, что привезла с собой в чемоданах. «Очень странная погода, то холодно то жарко, совмещаю все что есть. Не люблю мерзнуть. А че получается интересно. Гранж», —делится артистка.

После победы на конкурсе «Евровидение-2016» певицу узнают даже там. «Подбегали просто целовать», — рассказывает Джамала.

Особенно модницу поразил внешний вид охраны Ватикана — сотрудников наемного корпуса Швейцарской гвардии. «Когда твою форму шьет Dior!», — восхитилась она.

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)Май 1 2017 в 2:32 PDT

Эта форма была разработана Микеланджело и не менялась уже 400 лет, сообщают путеводители.

А как вы представляете себе идеальный медовый месяц?

Фото: instagram.com