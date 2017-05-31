Сердце Ирины Дубцовой снова занято, ликуют российские СМИ. Светские сплетники уверены: 35-летняя певица очаровала 33-летнего ведущего телеканала "Матч ТВ" Евгения Савина. Пара уже вместе вышла в свет, появившись на вечеринке журнала GQ в Императорском яхт-клубе: там их видели перешептывающимися о чем-то за уединенным столиком. Влюбленные держались за руку и после мероприятия уехали вдвоем, пишет SUPER.

«Никто и ничего не знает о моей личной жизни, кроме всех #ненуаче #ждемподробностей», — написала она в блоге.

Публикация от Irina Dubtsova (@dubtsova_official)Май 31 2017 в 7:11 PDT

«Всмыслееее??????????», «Так вы вместе или нет?», «Вы встричаетесь??????», — удивились подписчики.

Но после смеющихся смайликов, которыми Дубцова обменялась с Ольгой Бузовой в комментариях, все поняли: «Все понятно, опять желтая пресса», «Личная жизнь на то она и "личная" ты не обязана никому говорить)) будь счастлива».

Фото: instagram.com