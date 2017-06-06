Сегодня Ирена Понарошку празднует десятую годовщину свадьбы со своим мужем Александром Глуховым. В честь этого радостного события ведущая опубликовала в Instagram редкое фото с супругом. Семейный снимок Ирена сопроводила сообщением, в котором с юмором рассказала о первом впечатлении своих родителей от избранника, который помимо того, что работает ди-джеем, к тому же, является кришнаитом по вероисповеданию.

Публикация от TV Host, journalist (@irenaponaroshku) Июн 6 2017 в 1:14 PDT

«Когда я собралась выходить замуж за гуру по имени Шура, мои родители возмутились... У мамы-учительницы математики и папы-профессора (все той же математики) не ложился в картину мира зять ди-джей без высшего образования, родословной, прививок и ветеринарного паспорта. Да еще и верующий в синих человечков в бусах... #ХареКришнаЭврибади. Причем последний пункт волновал их особенно сильно. Помню, был серьезный разговор с папой. А надо заметить, папа сам учился в Университете Дружбы Народов, всю жизнь там проработал, поэтому от него-то национального и религиозного шовинизма я никак не ожидала... Пришлось сказать, что если не ди-джей-кришнаит, то следующим будет кто-нибудь из его студентов африканцев. И это было лишь отчасти блефом, потому что #МагияЧерного меня всегда привлекала. С тех пор прошло 10 лет. И теперь я пугаю тем же самым мужа... Говорю, что если белая полоса в нашей супружеской жизни закончится, то я с удовольствием начну черную!», - написала Понарошку.

Сейчас супружеская чета воспитывает шестилетнего сына Серафима, который так же, как и мама, растет вегетарианцем.

Фото: instagram.com