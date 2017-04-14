Стало известно, что 18-летняя Айшат Кадырова тайно вышла замуж. Об этом новоиспеченная жена рассказала в своем первом интервью журналу Tatler. Избранником дочери главы Чечни стал 19-летний сын погибшего одноклассника ее отца.

Молодые познакомились лишь за две недели до свадьбы, а после торжественной церемонии переехали в дом, который находится в пяти минутах от резиденции Кадырова.

К слову, несмотря на свой юный возраст, Айшат уже заправляет Модным домом Firdaws, а таже является успешным дизайнером. В интервью девушка также отметила, что сама захотела носить хиджаб, и лично приняла решение выучить весь Коран наизусть.

Фото: Instagram