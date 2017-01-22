О том, что 38-летний ведущий Дмитрий Хрусталев встречается с 23-летней финалисткой шоу «Хочу в ВИА Гру» Марией Гончарук, СМИ заподозрили еще полгода назад, когда в своем блоге шоумен опубликовал фото, где нежно обнимает певицу за талию. Сам Хрусталев отношения с Марией комментировать не стал, оставив для общественности еще один повод для обсуждения своей личной жизни.

Публикация от Dmitry Khrustalev (@dmitry_khrustalev) Янв 21 2017 в 6:37 PST

Накануне пара официально заявила о себе, появившись вместе на ежегодной премии журнала MODA Topical Оксаны Федоровой. Как пишет портал WMJ.ru, перед камерами влюбленные позировать не стали, лишь скромно заняли место за столиком, проведя там весь вечер и наблюдая за награждением победителей.

Так, премию Topical Award получили Ольга Бузова в номинации «Тренд года», Ляйсан Утяшева — «Грация года», Ксения Бородина — «Теледива», рэпер Burito получил статуэтку за «Самый стильный хит».

Фото: starface.ru, instagram.com