Для Стаса Михайлова 9 мая поистине важный день. Сегодня он празднует не только Великую Победу, но и день рождения своей жены Инны. Ей исполнилось 43 года. Нежные слова, которые певец адресовал супруге в Instagram, как отметили подписчики, легко сошли бы за новую песню: «Ты одна, мне нужна, без тебя зима и метель, лучшая на свете жена, мамочка моих детей… !!!».

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) Май 8 2017 в 4:20 PDT

«СПАСИБО, Моя Любовь», - ответила Инна на трогательное послание мужа.

Отметим, что на днях Михайлов вывез всю семью на отдых в ОАЭ, а после жарких Эмиратов, супруги отправились в Монако, где находятся до сих пор. Жена Стаса уже вовсю принимает поздравления не только от родных и близких, но и от поклонников звездной четы.

«Инночка, с Днём Рождения! Здоровья, огромного женского счастья, гармонии, добра,успехов во всем,всех благ!!!», «С днём рождения самая красивая женщина!», «С днём рождения! Здоровья, нечаянной радости!», «С днем рождения!!!! Приятно на Вас смотреть! Умная и красивая женщина! Счастья и позитива в жизни еще больше!!!».

Публикация от Инна Михайлова (@inamikhaylova) Апр 15 2017 в 4:55 PDT

Присоединяемся к поздравлениям и желаем Инне счастья!

Фото: instagram.com