Накануне юморист Александр Ревва и его жена Анжелика отметили десятую годовщину свадьбы. Известный многим как покоритель женских сердец Артур Пирожков поспешил поздравить супругу, опубликовав в своем блоге редкое фото с женой, которое было сделано в день их бракосочетания. На нем, тогда еще молодожены, страстно целуются на берегу моря.

«Ангел мой!!! Я поздравляю Тебя с Юбилеем нашей свадьбы!!!!! Спасибо за то, что ты сделала меня самым счастливым мужчиной во Вселенной!!! Спасибо за фантастических девочек!!!! Спасибо за все!!!! Поздравляю тебя!!!!», — подписал шоумен.

В свою очередь Анжелика выбрала более скромный снимок и отправила мужу нежное послание.

«Сегодня свадьба 2007... как счастливо и волнительно.. 10 так быстро.. люблю как тогда.. как будто не было их @arthurpirozhkov».

Поклонники были тронуты супружеской идиллией и присоединились к поздравлениям.

«Поздравляю Вас!», «Поздравлю! семейного благополучия, любви нежной и трепетной и счастья!», «Поздравляю, совет жа любовь ))счастья и любите друг друга всю жизнь», «Счастья вашей семье!!!», «Поздравляем вашу чудесную пару!!!».

Напомним, что сейчас у пары подрастают две дочери: десятилетняя Алиса и пятилетняя Амелия.

Фото: instagram