Сегодня Алиса Гребенщикова стала гостьей проекта «Человек-невидимка» на ТВ-3. Эксперты, в роли которых выступают люди со сверхъестественными способностями, довольно точно описали ее внешность и увлечения. Попытались они заглянуть и в прошлое звезды, что спровоцировало откровенную беседу о личной жизни артистки.

Раскинув карты, присутствующая на площадке гадалка предположила, почему не сложилась личная жизнь Гребенщиковой, ведь на данный момент Алиса в одиночестве воспитывает сына. «После рождения ребенка все изменилось. Этот ребенок разрушил их брак», — сказала женщина, намекнув, что муж артистки начал погуливать.

Гребенщикова опровергла это предположение: гадалка была категорически не права. С отцом ее ребенка они расстались по взаимной договоренности, просто им перестало интересно быть вместе. К тому же они никогда не были женаты. «Свадьба казалась анахронизмом в юные годы», — улыбнулась Алиса и уточнила, что и сейчас для нее свадьба не важна. Она до сих пор не знает, в каком платье хотела бы идти к алтарю.

Сейчас актриса влюблена. «Для меня это сейчас большой вопрос. Иногда я просыпаюсь, я чувствую, что я переполнена любовью. А иногда понимаю, что это — какое-то наваждение», — призналась она. И тут же уточнила: «Я просыпаюсь отдельно и думаю. У меня нет с ним никаких отношений».

В процессе рассказа о «человеке-невидимке» один из экспертов сказал, что актриса сможет еще раз стать мамой. «Ой, я хочу еще детей», — призналась Гребенщикова.

Желаем Алисе реализации ее желаний и ждем хороших новостей!

Фото: globallookpress.com, instagram.com, кадры из передачи