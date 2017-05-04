Актриса, сыгравшая роль Алисы Селезневой в культовом советском фильме «Гостья из будущего», Наталья Мурашкевич, в девичестве Гусева, была идеалом миллионов подростков. Однако последующие картины такого же успеха, как этот фильм, не получили. Наталья решила уйти в науку, проработав научным сотрудником НИИ несколько лет, попутно строя семью с Денисом Мурашкевичем, от которого у актрисы родилась дочь Алеся. В 2001 году семья распалась, а Наталья с головой ушла в работу.

Как пишет портал WMJ.ru со ссылкой на «СтарХит», несколько лет назад 45-летняя Мурашкевич нашла новую любовь в лице сына главы благотворительного фонда «Русфонд», 42-летнего Сергея Амбиндера. А спустя некоторое время они официально оформили свои отношения.

Кроме того, выяснилось, что у Натальи во втором браке родился ребенок. Эту радостную новость сообщила актриса Елена Метелкина порталу kp.ru. Хотя остальных подробностей личной жизни своей бывшей коллеги она не рассказала, зато близкие Мурашкевич сообщили, что четыре года назад у пары появилась девочка, которую назвали Софьей. Сейчас Наталья не работает и находится в декретном отпуске, полностью посвятив себя воспитанию младшей дочки.

Поздравляем счастливую маму!

Фото: kinopoisk.ru