Два года назад стало известно, что Ирина Тонева встречается с танцором Алексеем Брижа, который младше ее на 12 лет. Свои отношения пара долго время старалась не афишировать, лишь изредка радуя поклонников совместными снимками. Сегодня стало известно, что в конце апреля влюбленные узаконили свои отношения.

Публикация от Аlex Soul aka A.SI (@alex_soul_aka_a_si) Янв 19 2017 в 2:42 PST

Свадьба прошла в кругу самых близких, в Хорошевском загсе Москвы. Мама жениха в разговоре с журналом «СтарХит» сообщила, что приехала на регистрацию сына из родного Харькова и считает Иру и Лешу прекрасной парой: «У нас с Ирой сразу возникло взаимопонимание – много общих интересов, вот как будто всю жизнь знакомы!».

По словам свекрови певицы, Тонева безупречная супруга для ее сына: «заботливая, добрая, внимательная».

Публикация от Аlex Soul aka A.SI (@alex_soul_aka_a_si) Мар 15 2017 в 4:18 PDT

Свадебное путешествие молодожены пока отложили, потому что оба заняты работой. Артистка, помимо выступлений в группе «Фабрика», занимается сольной карьерой, а Алексей преподает танцы и работает музыкальным продюсером на студии звукозаписи.

Фото: instagram.com