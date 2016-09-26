Супермодель Синди Кроуфорд встретила своего второго мужа, ресторатора Рэнди Гербера, еще до того, как стала знаменитой на весь мир. Тогда они были просто лучшими друзьями. Но судьба сложилась так, что постепенно крепкая дружба переросла в настоящую любовь.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Сен 26 2016 в 11:24 PDT

«Это были первые отношения в моей жизни, которые начались с дружбы. И я всем женщинам очень рекомендую такой вариант. Страсть приходит и уходит, имеет свои взлеты и падения, но если вам по-настоящему хорошо с человеком, то крепче основы для прекрасных отношений вы не найдете», — рассказывала ранее Синди.

В 1998 году пара узаконила свои отношения. Спустя год у них родился сын Пресли, а через два — дочь Кайя.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Апр 3 2017 в 9:21 PDT

Накануне влюбленные отпраздновали 19-ю годовщину со дня свадьбы. Супруги поспешили обменяться поздравлениями и словами любви не только лично, но и с помощью своих страниц в Instagram, опубликовав нежные снимки.

Так, Синди написала: «Праздную 19 лет жизни с этим парнем! Счастливая годовщина! Небеса благословили меня стать твоей женой. Спасибо, что смирился со мной, Рэнди Гербер».

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Май 29 2017 в 8:15 PDT

А Рэнди показал снимок со дня свадьбы в бассейне и оставил загадочное сообщение: «Я знал, когда мы оказались в бассейне на нашей свадьбе... с юбилеем».

Публикация от Rande Gerber (@randegerber) Май 29 2017 в 2:06 PDT

Фото: instagram.com