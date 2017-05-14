14 мая в японском городе Киото состоялся показ круизной коллекции модного дома Louis Vuitton. Оценить творения дизайнера Николая Гексьера приехали многие голливудские звезды. Пропустить такое событие не смогла и Яна Рудковская, которая уже давно является преданно фанаткой этого бренда. Продюсер приехала в Страну восходящего солнца в компании своего супруга Евгения Плющенко.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Май 14 2017 в 3:18 PDT

«Считаю что сегодняшний показ был лучшим за историю! Браво и аксессуары и одежда.. хочется почти все ! Сумочки в виде маленьких шляпных коробок были особо трогательны ... выложу чуть позже )», - поделилась эмоциями в своем блоге Яна.

Для столько важного и модного мероприятия Рудковская выбрала короткое платье нежно-розового цвета от Ulyana Sergeenko, дополнив образ сумкой Louis Vuitton и аксессуарами в тон. На странице в Instagram Яна отметила, что наряд сработал на 200 процентов: «Тот случай когда платье магически сработало с #petitemalle от @louisvuitton и образ сработал на 200 процентов , я впервые не встретила double trouble look)».

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Май 14 2017 в 6:34 PDT

Однако не все пользователи Сети были с ней согласны. Одни подписчики отметили красивые и стройные ноги Рудковской, осыпав ее комплиментами: «Ах какие ножки))))мечта!», «Это не платье сработало)))это красивые ноги все))))», «Яночька ,вы красивы как всегда!!!!». Другие же написали, что в 42 года носить такое короткое платье уже неприлично и нужно было выбрать наряд поскромнее: «Платье не очень. Слишком короткое. Вам не идет. Да и возраст у Вас уде не тот.Сорри.», «Очень ужасно выглядит в этом платье. Сама то что ли не видит.», «Ну не идет ей такой стиль, мне не нравится».

А как вам наряд Яны Рудковской?

Фото: instagram.com