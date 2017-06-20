38-летняя Ани Лорак с завидным постоянством радует поклонников снимками, на которых демонстрирует роскошное тело. Вот и сегодня певица вновь опубликовала фото из спортзала, во всей красе показав стальной пресс и упругий бюст.

#спорт#позитив#улыбки Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Июн 20 2017 в 2:58 PDT

Снимок стал мотивацией для многих пользователей Сети, которые, взглянув на прекрасную физическую форму певицы, тоже решили заняться спортом.

«Сегодня тоже посвящу себя спорту)», «Вот это фигура!», «Вау!отличная фигурка!», «Глядя на такую шикарную фигуру, получаешь мощнейшую порцию мотивации)», «Сколько труда в этой фигуре!», — написали поклонники.

К слову, ранее Лорак рассказывала, что поддерживать тело в тонусе ей помогает раздельное питание. Она исключила из рациона мучное, сладкое, а также полностью отказалась от газированных напитков и майонеза.

Фото: instagram.com