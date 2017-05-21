Имея роскошные длинные волосы, 26-летняя Нюша все же не боится экспериментов со внешностью, подкрашивая пряди в красный цвет или же примеряя накладную челку. Сегодня артистка решилась на кардинальные перемены. В своем Instagram певица выложила фото, где короткое черное каре сменило копну каштановых волос. Образ Нюша дополнила яркой сиреневой помадой.

Публикация от Nyusha (@nyusha_nyusha) Май 22 2017 в 12:44 PDT

«Знакомьтесь - Tati & Nina )», — подписала артистка.

Такую перемену пользователи Сети приняла на «ура», даже несмотря на то, что многим новый имидж певицы напомнил экс-солистку группы «Тату»: «На Юлю волкову похожа», «Словно ТАТУ в новом составе», «На юлю волкову похожа )», «Нюша моднюша», «Нюша просто Бомбейская», «Не очень обычный образ, но он тебе идёт».

Публикация от tati_neft (@tati_neft) Май 21 2017 в 1:18 PDT

А как вам новый образ Нюши?

Фото: instagram.com, globallookpress.com