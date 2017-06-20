Вечная блондинка Рената Литвинова не любительница экспериментировать со внешностью. Светлые локоны и легкий макияж сопровождали актрису на протяжении всей ее карьеры. Однако недавно Рената решилась на кардинальную смену имиджа, появившись на обложке журнала L’Officiel с темными волосами и необычной стрижкой.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Июн 20 2017 в 2:32 PDT

Многие подписчики артистки отметили, что в новом образе она очень похожа на свою близкую подругу Земфиру, а другие и вовсе сравнили ее с чертенком.

«Похожа на Земфиру и на чертёнка одновременно,», «Вас можно любить или ненавидеть, но всегда без полумер , равнодушных нет! », «Я даже не узнала! Вы прекрасны в любом образе!!!», «Рената, Вы прекрасны».

Фото: instagram.com