Известная 49-летняя актриса театра и кино Ольга Кабо сейчас находится на отдыхе в Крыму с сыном Виктором. Несмотря на то, что лето в этом году не балует хорошей погодой, артистка вышла на пляж в белоснежном купальнике. «Даже когда нет солнышка, приятно просто полежать на пляже, слушать шум прибоя и крик чаек... Да и в пасмурную погоду можно загореть, при рассеянном излучении загар ещё лучше «прилипает». Так что вернусь в Москву настоящей шоколадкой, без ущерба для состояния кожи», — подписала снимок актриса.

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)Июн 16 2017 в 11:06 PDT

Подписчики Ольги быстро отреагировали на новый снимок любимой актрисы: «Невероятная !!! Фантастически магнитически волшебная», «Фигура сногсшибательная», «Обворожительной красоты и нежности девушка», «Богиня», «Вы как белая лёгкая, свободная чайка, парящая над пустынным пляжем», «Всем женщинам смотреть, но... Не завидовать, а БРАТЬ ПРИМЕР».

Напомним, Ольга Кабо в преддверии своего 49-летия поделилась своими секретами молодости и красоты. Правильное сбалансированное питание, спорт, массажи и СПА-процедуры помогают актрисе поддерживать свой идеальный внешний вид.

Фото: instagram.com