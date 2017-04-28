Со времен победы 39-летней Оксаны Федоровой в конкурсе «Мисс Вселенная» прошло около пятнадцати лет. За это время в жизни телеведущей произошло немало перемен как на личном фронте, так и в карьере. Однако многие пользователи Сети давно заметили, что самое большое изменение коснулось внешности некогда признанной красавицы.

Так, недавно Федорова опубликовала на своей странице в Instagram селфи, хвастаясь новым макияжем. «Погода сегодня не радует, зато очень радует меня замечательный визажист Анна. Шикарный макияж из серии "хочу такой мейк ап" и преображение -самый лучший способ поднять настроение. Эфир на радио Орфей удался на славу. Аня, спасибо большое», — подписала снимок Оксана.

Но подписчики явно не оценили образ ведущей, который, по их словам, очень испортил ее лицо и состарил на пару лет: «Так вы выглядите старее, вам не к лицу данный макияж.», «Неудачный макияж, старит и фото.», «Не Ваше это. Стали как все, к сожалению...», «Искусственная сделанность - не Ваше!», «Оксана, вас испортить трудно, но визажист очень старалась...», «Этот мейк ап чересчур надуман. И брови выглядят фальшиво», — возмутились поклонники.

К слову, не только неудачный макияж виновен в неестественной красоте Оксаны. Разговоры о том, что Федорова наведывается к пластическим хирургам, появились еще несколько лет назад. Тогда эксперты заметили, что ведущая немного увеличила губы и подкорректировала форму носа.

Фото: instagram