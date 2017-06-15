14 июня в Нью-Йорке в Линкольн-центре состоялась церемония Fragrance Foundation Awards 2017, где вручили награды тем, кто по мнению международного сообщества парфюмеров, принял активное участие в создании самых лучших ароматов.

Одной из самых ярких знаменитых красавиц в этот вечер стала Кэти Холмс, которая приковала к себе всеобщее внимание очень женственным образом. Актриса появилась на мероприятии в элегантном белом платье от американского дизайнера Зака Позена, с которым Кэти связывают целых 17 лет дружбы. Образ звезды дополнили аксессуары ювелирного бренда Lorraine Schwartz.

К слову, на церемонии актриса призналась, что ее очень интересует создание собственного парфюма, так как она обожает духи, а дома у нее уже собралась целая коллекция различных ароматов.

Фото: globallookpress.com, eastnews.ru