Актриса становится все меньше на себя похожа

20 мая в рамках Каннского кинофестиваля прошла премьера фильма «120 ударов в минуту». По красной дорожке прошли создатели фильма, актеры и другие знаменитости. Среди присутствующих была замечена Памела Андерсон. Как сообщает WMJ, внешний вид актрисы озадачил многих гостей фестиваля. Андерсон явно переборщила с пластическими операциями и уколами красоты.

Актриса выбрала черное платье в пол с открытым верхом. Из украшений Памела предпочла массивные серьги, а волосы зачесала назад.

Напомним, Памела Андерсон славится как одна из самых «горячих» моделей Playboy, но в ее копилке есть также кинороли. Самая известная — в сериале «Спасатели Малибу».

Фото: globallookpress.com