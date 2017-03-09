Сегодня известная актриса Орнелла Мути отмечает свой 62-й день рождения. Праздник был омрачен неприятным событием: несколько дней назад звезда попала в больницу, где ей был диагностирован перелом руки со смещением и вывих локтевого сустава. Женщина стойко перенесла боль, сообщает ее дочь, которая ухаживает за мамой. Из-за травмы им обеим придется отказаться от участия в итальянском реалити-шоу «Остров знаменитостей».

В последнее время в карьере известной актрисы наблюдается очередной пик популярности, в том числе и в России. Поговаривали даже, что у нее роман с русским олигархом. В конце прошлого года Орнелла Мути приезжала в столицу, участвовала в передаче «Вечерний Ургант», где ведущий намекнул, что она — любимая актриса Владимира Путина.

Поводом для съемок в шоу стало участие актрисы в ироничном клипе Артура Пирожкова (Александра Реввы), где она сыграла роль, которая уже когда-то принесла ей бешеную популярность в нашей стране — красавицы из фильма «Укрощение строптивого».

В день рождения звезды мы вспомнили, какой она была много лет назад.

А еще, воспользовавшись сайтом in20years, попробовали представить, что ее ждет через 20 лет.

Красота Орнеллы Мути вечна, подтверждает алгоритм сайта. Разве что яркой помады ей стоит избегать.

Фото: globallookpress.com