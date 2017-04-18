Церемония журнала Hello! позволила звездам российского шоу-бизнеса показать окружающим свою индивидуальность и креативность. Кто-то отдал предпочтение вечерним платьям и элегантным костюмам, а кто-то решил пуститься во все тяжкие и попробовать нечто кардинально новое.

Так, депутат и актриса Мария Кожевникова, известная своей любовью к сдержанным образам, появилась на вечере в весьма необычном для нее наряде. Длинные косы с белыми прядями, ботфорты, бомбер и яркий smoky eyes сделали Кожевникову центром всеобщего внимания, и визуально увеличили ее на пару размеров.

«У каждого свой стиль, главное, чтобы человек в этом стиле был органичен. Вот, Лена Темникова органична в своем образе, и сегодня она вдохновила меня на такие необычные косы. Хотя, обычно я придерживаюсь классики, мне ближе, например, образы в стиле Алсу», - поделилась актриса с Hello.ru.

К слову, поклонники артистки явно не оценили новый имидж Кожевниковой.

«Совсем не ее стиль. Нет», «Не Маши это,не её, и тем более не для такого события», «Не идет совершенно», «Боже мой. ...и это депутат!!!?», «Из крайности в крайность.....То лысая, теперь дреды....», «Что это!? О Господи....я её не узнала», - прокомментировали фанаты.

А как тебе смелый образ Маши?

Фото: Александра Погиба, Instagram