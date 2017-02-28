Супермодель 90-х по-прежнему в отличной форме. А ведь Черной Пантере (так прозвали модель за ее неукротимый характер) в этом году исполнится уже 47 лет. Трудно поверить в это, особенно глядя на новое фото в ее Instagram. Наоми надела зеленое белье и оранжевые чулки, чтобы поздравить поклонников с днем Святого Патрика.

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell)Мар 17 2017 в 2:59 PDT

Поклонники были в востоге от такого поздравления.

«Супер, вот это что надо!», «Как же она прекрасна», «Королева красоты и моделей», — пишут ей на всех языках мира в комментариях. Однако нашлись и те, кому фотография не понравилась. «Кажется, она слишком худая», «Или это слишком, или фотошоп», — высказались пользователи сети.

Кстати, недавно Кэмпбелл вышла на подиум в откровенном нижнем белье. На неделе моды в Париже Наоми прошлась под софитами в темно-фиолетовой комбинации и необычном пальто такого же оттенка. Можно заметить, что Наоми выглядит стройной. Вполне возможно, что супермодель успела за месяц еще сильнее похудеть.

Публикация от Naomi Campbell (@iamnaomicampbell) Фев 27 2017 в 11:26 PST

Фото: instagram.com, globallookpress.com