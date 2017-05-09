Яркий макияж порой сильно меняет женщину, равно как и его отсутствие. Привыкнув видеть свою любимицу «при параде», поклонники Надежды Бабкиной были удивлены новой внешности звезды, увидев ее на фотографиях с отдыха без макияжа.

На праздники 67-летняя артистка отправилась в Тайланд, и там она позволяет себе выглядеть так, как считает нужным. Отсутствие макияжа, «мальвинка» на голове, одежда в стиле casual удивили ее фанатов, сообщает «7Дней».

Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina)Май 7 2017 в 8:33 PDT

«По пути в Бангкок заехали на тигриную ферму и пообщались с красивыми животными. Все любят ласку. Взрослые тигры чувствуют спокойствие, а тигрята шустрые, на руках не сидят», — прокомментировала звезда снимки с хищниками.

«Надежда! Вы ягодка!!!)))», «Какая Вы красавица», «Красивая, яркая, позитивная, успешная женщина — пример для всех женщин!», — комментируют поклонники.

Стоит отметить, что артистка отнюдь не боится публиковать свои фото без макияжа, хоть делает это и не слишком часто. Она точно знает, как хорошо выглядеть в любом весе и возрасте, и не упускает случая научить этому обычных женщин.

Фото: starface.ru, instagram.com