26-летняя Харнаам Каур из Индии старадет врожденным редким заболевание — поликистозом яичников, который привел к гормональному дисбалансу. Как следствие — густая борода, которая ничуть не уступает мужской.

В интервью порталу Vice девушка рассказала, что начала замечать рост волос на лице в возрасте десяти лет, а спустя два года ей поставили диагноз. До шестнадцати Харнаам просто боялась выходить из дома, потому что постоянно слышала насмешки в свой адрес. Раньше она всячески пыталась бороться с этим недугом: использовала воск, кремы для бритья, нитки, щипцы и прочее. Однако ничего не выходило. Каур признается, что до сих не приняла себя такой, какая она есть, но сейчас уже любит свою внешность.

Харнаам также ответила на вопросы о дружбе и романтических отношениях. По ее словам, девушка любит свою бороду, но из-за нее она не смогла сделать многих вещей.

«Я должна была ходить на вечеринки, когда была моложе, но испытывая все те жестокие вещи, которые подростки обычно делают, я действительно была интровертом. Борода не позволила мне попробовать разные вещи. Но это здорово, потому что она свела меня важными людьми, любящими и сострадательными», — поделилась Каур.

Кроме того, Харнаам откровенно рассказала, что когда-то у нее были суицидальные мысли.

«Когда я училась в школе, надо мной издевались, я ненавидела свое тело за то, что оно такое. Эта огромная ненависть привела к мыслям о самоубийстве».



Из-за необычной внешности девушка не раз получала письма с угрозами, но относится к этому с юмором.

«Я смеюсь, потому что не боюсь. Когда я получаю эти угрозы, я просто смеюсь над ними. Они пустые и трусливые люди, которые не знают ничего лучшего в своей жизни».

Сейчас Харнаам работает моделью ювелирных украшений US Fashion Source и является активистом, защищая нестандартную красоту от общепринятых норм, хулиганов и интернет-троллей.

Фото: Instagram