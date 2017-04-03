Последние несколько дней Волкова с завидным постоянством публикует в Instagram фото из Таиланда, куда улетела вместе со своими детьми: Валерией, Александрой и Богданом.

«Всем привет ))) Накупались в горячих источниках, сходили на массаж, загадали желание на мосту ))) Вкусненько поели Уф) Волшебные каникулы продолжаются», - подписала одно из фото актриса.

Екатерина решила показать подписчикам не только прекрасные виды Таиланда, но и себя в полной красе, опубликовав снимок в бикини.

«Тадам. А вот и я )))) Глоток солнца и свободы перед выпуском 2 х спектаклей и съёмок. Господи спасибо тебе за все».

Поклонники восхитились шикарной фигурой женщины и одарили звезду комплиментами. «Особенно за фигуру! Любуюсь Вами!», «Какая шикарная!», «Я очень рада что у вас все хорошо сложилось. Всегда с удовольствием смотрю фильмы с вашим участием. Последний был коммуналка», - написали фанаты.

Стоит отметить, что и на отдыхе артистка не перестает следить за своим питанием, и даже успевает заниматься пилатесом, а также пользуется различными кремами и маслами.

Фото: Instagram