Очищение, тонизирование, увлажнение — многие актрисы и певицы неизменно следуют этому правилу, чтобы сохранить здоровье и тонус кожи. Но иногда их ответы на просьбу поделиться секретами красоты оказываются весьма необычными.

Так, 30-летняя певица Глюк’оZa каждый день пользуется средствами с пилингующими частичками (косметологи предупреждают, что это подходит не всякой коже), с по утрам делает гимнастику для лица.

40-летняя певица Инна Маликова считает секретом своей красоты очищающие чаи и смузи. Она старается чаще бывать в бане, посещение которой также сказывается на состоянии кожи.

36-летняя телеведущая и бизнесвумен Екатерина Гордон следует рецептам красоты своей бабушки. «Если взять один мясистый листик алоэ, сделать из него кашицу с помощью блендера, добавить ложку меда и яичный желток, получится прекрасная питательная маска для волос. Каждое утро я умываюсь водой с добавлением молока, как делала Клеопатра. А вообще, первый бьюти-ритуал, который я совершаю утром, — целую детей. Ничего прекраснее в мире не придумать», — призналась она в разговоре с редактором WMJ.

Певица Юлианна Караулова протирает лицо кубиками льда с заваренной замороженной ромашкой, ее коллега Татьяна Котова использует яблочный уксус и льняное масло для блеска волос. Подробности читайте в эксклюзивном интервью.

Фото: instagram.com