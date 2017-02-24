Сегодня, 24 февраля, «Королеве шансона» Любови Успенской исполняется 63 года. Накануне она опубликовала в своем блоге новые фотографии, на которых она выглядит намного моложе своих лет. Этим преображением звезда обязана своему любимому стилисту Вадиму Андрееву. «Наконец-то вернулся мой стилист, и я снова чувствую себя хорошо», — радуется она.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov)Фев 23 2017 в 10:48 PST

Артистка тщательно следит за внешностью и голосом, чтобы дольше радовать поклонников своими выступлениями. Она занимается йогой, которая поддерживает мышцы в тонусе, повышает выносливость и развивает дыхательную систему. Но главный секрет звезды — во «вредных гормонах», выяснили российские СМИ.

Женщина «наносит своему организму непоправимый вред», применяя «опасные для здоровья гормоны», передает Sobesednik.ru. «Работа — это самое главное, что у меня есть. Выступления — то, для чего живу. Я очень многим жертвую, чтобы хорошо и успешно выступить. Согласна на любые жертвы, чтобы ничто не помешало и не сорвало мои концерты», — цитирует издание ее слова.

«Да, я делаю себе вливания кортизона. Я знаю, что это мне помогает и связки работают. Не могу думать о здоровье, когда мне нужно петь хорошо! Я знаю, что жертвую здоровьем, чтобы петь. Но у меня так всегда: чем хуже, тем лучше. Сцена меня лечит! Бывает такое плохое настроение перед концертом! Я думаю: "Боже, как же мне сейчас выйти на сцену? Зрители же увидят мою злую рожу и поймут, что я чем-то недовольна!" Но делаю один шаг на сцену и забываю обо всем, что меня тревожило! Я понимаю, что сцена — это то, что мне необходимо для жизни!», — призналась она в откровенной беседе с журналистами.

Медики бьют тревогу, но звезда их не слушает. Помимо воздействия на связки за счет противовоспалительного действия, кортизон оказывает значительное влияние на углеводный и водный обмен. Врачи предупреждают, что он обладает мощной иммунодепрессивной активностью.

Желаем преданной свому делу артистке здоровья и долгих творческих лет.

Фото: starface.ru, instagram.com