Певица Лолита и другие звезды поучаствовала в модном показе

Вчера прошел показ свадебных и вечерних платьев дизайнера Галии Ахматовой. На сцену вышли российские звезды. Одним из самых ярких моментов вечера стал выход Лолиты Милявской на подиум под песню Адель «Someone like You». Певица прошлась в темно-зеленом бархатном платье с пышной юбкой. Чтобы удобнее было идти, она смело подняла подол юбки, оголив стройные ноги.

«Богиня!», «Шикарная женщина.. Все больше больше ей восхищаюсь!», «Лола, просто Королева! Это Ваш цвет», — пишут ей в комментариях.

Также на сцене появилась Юлия Началова. Она вышла в черном шелковом платье. Дарья Пынзарь, Елена Борщева и другие показали свадебные платья.

Фото: instagram.com