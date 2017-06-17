Этим вечером известная певица Лайма Вайкуле стала гостьей шоу «Вечерний Ургант». Женщина искрометно шутила, кокетничала с Дмитрием Хрусталевым, увлеченно рассказывала Ивану о своем фестивале.

Артистка выглядела молодо и сведо, улыбка не сходила с ее губ: она делилась оргаизационными моментами со своего детища — ежегодного фестиваля. В конце артистка исполнила одну из вариаций песни «Листья желтые».

Стоит отметить и фигуру Лаймы. На днях она и Алла Пугачева показали, как правильно сидеть на диетах.

Фото: instagram.com