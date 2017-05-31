В преддверии Дня защиты детей в Лужниках звезды отечественной эстрады и коллектив «Непоседы» представили новую концертную программу «Взрослые и дети». На сцену вместе с юными исполнителями вышли Вера Брежнева, Игорь Николаев, Александр Буйнов, Глюкоза, Стас Пьеха, Жасмин и другие.

Особое внимание привлекла Лариса Долина, которая исполнила песню вместе со своей четырехлетней внучкой Сашей. Как отметили многие присутствующие, 61-летняя артистка была в отличной форме - она заметно похудела и стала выглядеть моложе на несколько лет. Для выхода в свет певица выбрала длинное черное платье, дополнив образ бантом на голове.

К слову, Долина не раз рассказывала о том, что она всю жизнь борется с лишним весом. Однако, благодаря незатейливой диете, при которой нужно через день пить кефир вместо еды, ей удалось похудеть на целых 20 килограммов. Диета Ларисы предполагает быстрое уменьшение веса, но для этого в меню нельзя добавлять перекусы в виде дополнительного яблока, стакана сока или другой «незначительной мелочи».

Фото: Елена Помогаева/архив пресс-служб