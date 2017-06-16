Сегодня популярная певица Кети Топурия опубликовала в Instagram снимок, на котором она демонстрирует отличную спортивную форму:

By @Lasha_bakuradze @Flash_me_photograpyy Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) Июн 16 2017 в 6:18 PDT

«Мама мия», «Шикарная», «Keti ты очень красивая! Необыкновенной красоты», — восхищены подписчики.

Не так давно после неосторожных слов мамы певицы о гостевом браке Кети и Льва Гейхмана в Сети стали появляться слухи о скором разводе пары: якобы супруг уделяет работе слишком много времени. Однако любой мужчина на месте Льва давно бы отложил командировки вовсе, либо свел их количество к минимуму, когда дома его ждет такая женщина и очаровательная кудряшка-дочь!

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)Июн 15 2016 в 6:22 PDT

Кстати, после трогательного поздравления, которое Кети адресовала на днях своей дочке Оливии, поклонники пары облегченно вздохнули: видимо, сообщения о разводе оказались всего лишь слухами. «Ровно два года назад ты перевернула мою жизнь... Ты сделала меня мамой. Ты сделала меня счастливой. Ты моя любовь. Ливи, спасибо, что выбрала меня... нашу семью!» — писала она.

Фото: instagram.com