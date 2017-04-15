19-летняя Кайли Джаннер любит удивлять сменой образов. Она смело красилась в платиновую блондинку, затем меняла цвет волос на черный и отрезала смелое каре. Однако по сравнению с нынешними переменами, все остальное было довольно скромно.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)Апр 14 2017 в 3:59 PDT

Девушка покрасила волосы в желтый цвет, при этом оставив корни волос черными.

Трудно назвать оттенок этого цвета, так как фотография не отражает точного цвета. Возможно, в реальности цвет больше напоминает салатовый. Об этом в комментариях спорили поклонники. «Желтый или зеленый? В любом случае, мне нравится», «Для нее нет ничего невозможного!», «Мне кажется, это зеленый. Неожиданно», — пишут в комментариях пользователи.

Публикация от Kylie (@kyliejenner)Апр 14 2017 в 5:25 PDT

Фото: instagram.com