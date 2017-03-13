Сегодня популярная телеведущая Елена Малышева празднует свой 56-й день рождения. Звезда «Первого канала» ведет здоровый образ жизни, контролирует свой рацион, ежегодно сдает необходимые анализы, списком которых она не так давно поделилась со зрителями, следит за своей внешностью. Что еще позволяет знаменитости выглядеть вне времени?

«Утром и вечером я пользуюсь скрабом, отшелушиваю омертвевшие клеточки эпидермиса. Это позволяет омолаживающим кремам и масочкам проникать глубоко в поры», — цитируют Елену СМИ (Обычно косметологи не рекомендуют пользоваться скрабами чаще 1-2 раз в неделю. — Прим.ред.).

«Каждый год делаю инъекции токсина ботулизма и филлеров. Эти лекарства совершили революционный переворот, дав возможность женщинам не стариться до преклонных лет. Всем женщинам хочу пожелать пользоваться такими методами. Лучше сэкономить на еде, но дать себе возможность выглядеть молодо и красиво», — уверена Малышева.

Судя по архивным фотографиям звезды, еще в молодости она выбрала строгий стиль, которому не изменяет и по сей день.

Воспользовавшись сервисом in20years, мы попробовали представить, как Елена будет выглядеть через 20 лет, если станет вести образ жизни обычной среднестатистической женщины.

Фото: globallookpress.com, instagram.com