Известная телеведущая и диджей Маша Малиновская не боится экспериментировать с внешностью. Звезда не скрывает, что в своей жизни посещала и косметологов, и пластических хирургов. Она успела побывать и блондинкой, и брюнеткой, и рыженькой, увеличить и уменьшить грудь, сделать новые губы. Теперь Маша сделала новое лицо, уверены ее фанаты. На эту мысль их навела фотография, которую Малиновская опубликовала в своем блоге.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv)Май 21 2017 в 11:10 PDT

«Маша, извините, но вы сделали что-то страшное с лицом», «Ой Маша.... как вы изменились!», «Рот как без зубов», — цитируют СМИ ее подписчиков, которые также успели сравнить блондинку с Донателлой Версаче. Часть комментариев Маша удалила, но в целом к критике относится с юмором. Это — ее внешность, и она имеет полное право распоряжаться ею так, как считает нужным, уверена она.

Публикация от Маша Малиновская (@malinovskaya_tv)Май 21 2017 в 2:49 PDT

Фото: instagram.com