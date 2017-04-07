В последнее время 51-летняя британская актриса стала все чаще радовать своих поклонников откровенными фотографиями. Так, недавно Херли выложила в сеть снимок, на котором предстала лежащей топлес на пляже. «Белый песок, белое бикини», - подписала Элизабет.

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)Мар 27 2017 в 1:40 PDT

Публикация от Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)Апр 6 2017 в 3:40 PDT

На этом актриса решила не останавливаться, и вчера вновь поразила поклонников новым снимком, а точнее GIF - анимацией, продемонстрировав роскошную фигуру. Нельзя не отметить, что не смотря на свой возраст, Херли выглядит чуть ли не в два раза моложе. Публикация, на которой Элизабет в белом купальнике посылает воздушный поцелуй, собрала уже порядка 115 тысячи лайков.

По словам самой Элизабет, оставаться в форме ей помогают правильное питание, занятия в тренажерном зале, а также йога и пилатес. Усердная работая над собой позволила Херли самой рекламировать собственную линию купальников Elizabeth Hurley Beach, которую она запустила 12 лет назад.

Помимо того, что она актриса, дизайнер, продюсер, модель, Элизабет еще и мама 15-летнего Дэмиана, отцом которого является ее бывший жених, 52-летний бизнесмен Стив Бинг. Артистка с сыном почти неразлучны, они часто проводят время вместе, гуляют и посещают светские мероприятия. Многие фанаты Херли отметили, что с возрастом Дэмиан становится все сильнее похож на звездную мать.

«Мне хочется, чтобы Дэмиан вырос маменькиным сынком, чтобы он круглые сутки сидел бы у меня на коленях и постоянно говорил, что любит меня.», - рассказала в одном из интервью актриса.

Фото: globallookress.com, instagram.com