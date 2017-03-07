Эмма Уотсон — одна из самых нестандартных актрис, появлявшихся на экране и сцене в последние годы. Она — пожалуй, самая читающая звезда нашего времени. А бьюти-привычки артистки смогли удивить даже опытного редактора красоты издания Into The Gloss.

Так, Эмма рассказала, что принимает душ хотя бы раз в сутки, в лучшие же дни количество посещений кабины доходит до трех. «Там со мной не может произойти ничего ужасного, поэтому это моя отдушина. Я даже веду телефонные переговоры в душе», — призналась она.

Девушка также рассказала, что она — фанат масла для лобковых волос Fur Oil. Оно придает естественный, но при этом ухоженный вид этой зоне. «Я увлажняю этим маслом волосы на лобке, секущиеся кончики и даже брови. Это — удивительный и очень универсальный продукт», — призналась она. Фанаткой Fur Oil также является Гвинет Пэлтроу, пишет DailyMail.

Мисс Уотсон никогда не носит цветной лак на руках, но обожает яркий педикюр. А еще актриса любит свои веснушки и всячески их подчеркивает. Эмма настояла, чтобы гримеры фильма «Красавица и Чудовище», в котором она сыграла одну из главных ролей, не скрывали их под слоем тонального средства.

Фото: instagram.com, globallookpress.com