34-летняя модель и ведущая Елена Кулецкая воспитывает 10-месячную дочку Нику. Мама уже вернулась к работе, однако не лишает дочь важной для младенца вещи — грудного вскармливания. Она писала в своем блоге, что это успокаивает малышку и что самой ведущей нравится кормить. Как оказалось, есть и другие плюсы у кормления грудью.

Елена Кулецкая опубликовала откровенную фотографию с глубоким декольте.

Публикация от Elena Kuletskaya (@elenakuletskaya)Мар 31 2017 в 8:34 PDT

«Плюсы гв. Два таких оооччевидных плюса ( + ) ( + ) В съемках, кстати, такая крупность кадра называется Молочный план. Ну мисс Очевидность, #чо», — поделилась с подписчиками она. В комментариях многие отметили, что грудь модели действительно стала выглядеть лучше.

Елена Кулецкая вышла замуж за оператора-постановщика Станислава Романовского в 2014 году. Свадьбу они сыграли во Франции.

Фото: instagram.com