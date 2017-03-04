Старший сын в многодетной семье и надежда звездных родителей: Бруклин Бекхэм с детства под прицелом прессы. Мальчик родился в 1999 году у молодых Виктории и Дэвида Бекхэма. Они оформили свой брак спустя 4 месяца после рождения первенца. И назвали молодые родители малыша в честь района, в котором он был зачат.

С ранних лет Бруклин занимался футболом. Многие, в том числе и его отец, видели в нем талант. В 15 лет он заключил контракт с «Арсеналом». Однако парня привлекает не только спортивная карьера. В индустрии моды его имя уже известно: он начинающая модель. Также сын самого дорогого в мире футболиста увлекается фотографий. Год назад ему даже доверили снимать рекламную кампанию парфюма Brit от Burberry.

Многообещающее начало и спортивной, и карьеры фотографа говорят о том, что его имя останется на слуху еще долго. Переплюнет ли по популярности он своего отца, судить трудно. А вот будет ли он похож на своего отца? Сайт in20years решил, что Бекхэм-младший будет выглядеть спустя 20 лет как-то так:

Согласитесь, сходства с отцом мало. Да и сейчас его чаще называют похожим на Викторию. Особенно это заметно, когда сын и папа стоят рядом.

Фото: instagram.com, globallookpress.com