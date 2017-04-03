СМИ обсуждают новые снимки, которые 20-летняя Белла Хадид опубликовала в Instagram. Модель отдыхает с подругами на одном из мексиканских пляжей и делится фотографиями в новых купальниках, демонстрируя идеальное тело. Но не все по достоинству оценили ее красоту.

Подписчики обсуждают слишком выраженную худобу девушки. Иностранные издания поговаривают, что она сильно переживает из-за последних событий в личной жизни ее бывшего бойфренда The Weeknd. На прошлой неделе появились слухи, что он планирует в конце лета устроить свадьбу с новой подругой Селеной Гомес, передает сайт WMJ.

Впрочем, вряд ли это стресс: на снимке без макияжа лицо Беллы выглядит безупречно. А стройную от природы фигуру модель поддерживает с помощью регулярных походов в зал.

Публикация от Bella Hadid (@bellahadid)Апр 2 2017 в 10:14 PDT

Фото: instagram.com