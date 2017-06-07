Совсем недавно популярная певица Анна Седокова стала мамой, но уже сейчас вовсю участвует в съемках, занимается бизнесом. «Каждый день по два концерта, новый альбом, малыши и жизнь», — рассказывает звезда.
Сегодня Аня похвасталась своим новым образом: кукольным макияжем и пышным бюстом.
Реакция подписчиков была неоднозначной — от шутливых призывов смотреть в глаза до откровенной критики. «Глаза......», «Как можно быть такой Божественной», «У нее всегда одни сиськи», — пишут они.
Фото: instagram.com