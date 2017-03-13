46-летняя певица и ведущая шоу «Свадебный размер» Анита Цой поделилась с поклонниками фото с отдыха, на котором предстала в фиолетовом купальнике, продемонстрировав стройную фигуру: «Немного отдыха не помешает».

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Май 3 2017 в 11:23 PDT

«Прикрасная фигура!Мисс БИКИНИ», «Ох какая красота, тоже туда охота. Вы стройняшка!!!», «Какое прекрасное фото и место и девушка с хорошей фигуркой. Отличного отдыха», «Восточная красавица», — осыпали комплиментами поклонники Цой.

Однако Анита не всегда была в такой прекрасной форме. Певица не скрывает, что когда-то весила более ста килограммов. В одном из интервью артистка призналась, что после родов перестала следить за собой, это едва не привело к распаду семьи.

Публикация от Анита Цой (@anita.tsoy_health.beauty) Мар 12 2017 в 10:37 PDT

«Тревожный звоночек прозвенел, когда муж перестал обращать на меня внимание как на женщину, стал задерживаться на работе. Я набралась смелости и спросила напрямую: "В чем дело?" А он так же прямо ответил: "А ты в зеркало на себя смотрела?"», — рассказывала Анита.

Именно после этого Цой решила взять себя в руки и начала активно бороться с лишним весом. С помощью правильного питания и физических нагрузок певица вернулась в прекрасную форму, что позволило ей не только сохранить брак, но и помочь другим людям.

Публикация от Anita Tsoi / Анита Цой (@anitatsoy) Май 2 2017 в 4:52 PDT

Так, Анита стала ведущей программы «Свадебный размер», где семейные пары вместе борются с лишним весом, а также создала второй аккаунт в Instagram, где делится с поклонниками советами о правильном питании и рассказывает об упражнениях. Несколько часов назад артистка поделилась очередным рецептом идеального тела: «В течение дня выпивайте 2,5 л. воды. (включая зелёный чай), больше двигайтесь, гуляйте на свежем воздухе или занимайтесь спортом. И не забывайте про сон 7-8 часов. Без хорошего сна достичь желаемого результата в похудении сложно. Продолжаем наносить на тело после душа антицеллюлитный крем. Цитата дня: В России и Европе более 40% населения страдает ожирением, в США - 61%! М.Королева».

Фото: instagram.com