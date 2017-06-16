Принято считать, что после определенного возраста женщинам не стоит носить длинные волосы. Короткая стрижка делает образ более озорным, задорным. 39-летняя Анфиса Чехова готова поспорить с этим утверждением. Новый имидж звезды визуально сделал ее еще моложе и нежнее.

«Я так долго ждала лета, что когда оно пришло, захотелось чего-то с собой сотворить экстравагантного, тем более отдых на носу. И мутировала я в русалку, с волосами, реально, до пупа», — написала звезда под новой фотографией в блоге.

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)Июн 16 2017 в 8:06 PDT

Тщательно изучив технологии перед тем, как отправляться в салон, Анфиса выбрала микрокапсульное наращивание.

«Я пару раз наращивала длинные волосы перед отпуском и помню, что они были тяжелыми, путались и колтунились», — делится опытом Чехова. Она надеется, что новые технологии сделают ношение прядей менее проблематичным.

Артистка также уделила внимание структуре локонов: «Я попросила волнистые, идентичные по структуре моим, что бы на отдыхе не заморачиваться на укладках. Посушила и пошла! А еще засчет легкости эти волосы можно нарастить большим объемом, без вреда для своих волос! И капсулы малююююююсенькие, подбираются под цвет волос каждого гостя. Я очень довольна», — пишет она.

А вы наращивали волосы? Или считаете, что лучше свои? Делитесь опытом в комментариях!

Фото: instagram.com