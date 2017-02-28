Сейчас ей 51 год, у нее замечательный муж и двое прекрасных детей, которые, как и мама, решили попробовать свои силы в модельном мире. По словам Синди, ей непросто далось осознание того, что ей столько лет, ведь она никогда не представляла себя 50-летней.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Фев 28 2017 в 8:38 PST

«Раньше я была 20-летней моделью на обложке Vogue, а теперь моя дочь стала такой. Не хочу тратить свое нынешнее время и силы на попытки вернуться назад, туда, где мне было за тридцать. Да, возможно, мне хотелось бы, чтобы кожа и талия не изменились. Я много работала для превращения в ту, кем являюсь».

К слову, она совсем не настаивала на том, чтобы 15-летняя Кайя и 17-летний Пресли пошли по ее стопам. Но, так или иначе, они всегда были связаны с модным миром, поэтому неудивительно, что они решили попробовать себя в качестве моделей.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Апр 3 2017 в 9:21 PDT

Сейчас дети Синди активно сотрудничают с модельным агентством IMG Models, ведь мама всегда была для них главным примером для подражания, а в особенности для дочери: «Она видела, как я работаю и насколько серьезно отношусь к своему делу. Кайе всего лишь 15, поэтому рано делать прогнозы».

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Апр 12 2017 в 12:15 PDT

Для сына Кроуфорд, который, к слову, накануне окончил среднюю школу в Малибу, причиной заняться модельным бизнесом, по словам Синди, стала возможность путешествовать.

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Июн 8 2017 в 5:04 PDT

Сейчас супермодель отмечает, что разница между моделями 90-х и современными девушками велика. Как рассказала Синди, на сегодняшний день красота не такая уж и редкость.

«Она везде, что очень важно для женщин. Раньше лишь несколько представительниц прекрасного пола появлялись на обложках журналов, а сегодня в Instagram вы можете найти неизвестную вам девушку, у которой девять миллионов фолловеров, и признать, что она красива», — заключила Кроуфорд в интервью журналу Dujour.

Фото: instagram.com