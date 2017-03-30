Холли Берри внова продемонстрировала, что она женщина без возраста. Актриса опубликовала в Instagram горячее фото, на котором позирует обнаженной в накинутой на плечи прозрачной кружевной тунике. В то, что Берри разменяла шестой десяток, поверить сложно, так что предложить ей одеться совсем не хочется.
«Это я, когда кто-то говорит: «Я еду к тебе, у меня есть кое-что перекусить», — игриво подписала снимок Холли. Неудивительно, что в комментариях подписчики начали предлагать актрисе перекусить и называть ее вечной красавицей и женщиной, обманувшей время.
Фото: Instagram, Global Look Press