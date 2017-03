Холли Берри внова продемонстрировала, что она женщина без возраста. Актриса опубликовала в Instagram горячее фото, на котором позирует обнаженной в накинутой на плечи прозрачной кружевной тунике. В то, что Берри разменяла шестой десяток, поверить сложно, так что предложить ей одеться совсем не хочется.

«Это я, когда кто-то говорит: «Я еду к тебе, у меня есть кое-что перекусить», — игриво подписала снимок Холли. Неудивительно, что в комментариях подписчики начали предлагать актрисе перекусить и называть ее вечной красавицей и женщиной, обманувшей время.

Me when someone says "I'm coming over and I've got snacks." Публикация от Halle Berry (@halleberry) Мар 30 2017 в 2:12 PDT

Фото: Instagram, Global Look Press