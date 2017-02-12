Бывший ангел Victoria's Secret Хайди Клум в свои 43 года находится в безупречной форме, что позволяет ей периодически радовать поклонников снимками в бикини и откровенных нарядах.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Апр 21 2017 в 12:47 PDT

Недавно в Сети появились фото обнаженной супермодели, которые были сделаны знаменитым британским фотографом Рэнкином в рамках его новой книги, посвященной Клум и ее снимкам за последние десять лет. На одном из кадров Хайди лежит на кирпичной стене абсолютной голой. Сама звезда ранее говорила, что сейчас уверена в своем теле больше, чем двадцать лет назад — и это после рождения четверых детей.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Май 22 2017 в 6:31 PDT

«Я думаю, что, когда я была моложе, то была более застенчива. Сейчас у меня нет никаких проблем с наготой. Я представала голой и раньше, но просто никогда не показывала эти кадры людям».

К слову, в прошлом году Хайди заявила, что считает себя нудистом, объяснив это тем, что выросла на нудистских пляжах, куда ходила вместе с родителями.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) Фев 12 2017 в 11:02 PST

«Когда я иду на пляж, который находится в очень отдаленном месте, где немного людей, мне нравится ходить топлесс», — заключила Клум.

Фото: instagram.com, globallookpress.com