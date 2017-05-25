Сегодня, 25 мая, школьники и воспитанники некоторых детских садов попрощались с учителями и однокашниками. Все они готовились к этому дню — девочки выбирали платья, мальчики — подбирали слова для признаний в любви. Теперь все позади. Кто-то будет наслаждаться летними каникулами, кто-то — усиленно грызть гранит науки. Мы собрали фотографии и видеозаписи, которыми звезды делятся в этот знаменательный день.
Самым богатым на эмоции этот день стал для выпускников, которые простились со школой. Стеша Маликова планирует стать журналистом, дочь певицы Славы, Саша Морозова — поступить в театральный ВУЗ. «Нарыдались», — призналась ее мама под фотографией.
Выпускники Григорий Верник и Мелания Кондрахина (дочь Тины Канделаки) о своих планах предпочли умолчать.
Надежда Бабкина накануне поздравила своего совсем взрослого внука, у которого «праздник последнего звонка» был в садике. Сегодня она поддержала девушек из Пансионата воспитанниц Министерства обороны.
Алла Довлатова смотрела праздничный концерт, которые устроили воспитанники Гимназии, в которой учится ее Дашенька.
Самые маленькие сегодня тоже пели и выступали. Певица Жасмин показала, как прошел этот день у ее дочери.
Фото: instagram.com