Юлия Высоцкая с семьей поехала на выходные в Санкт-Петербург. Она поделилась несколькими снимками из путешествия с подписчиками в Instagram. На одной из фотографий Юлия с сыном Петром. Сейчас ему 13 лет.

Поклонники были восхищены: мальчик очень вырос и больше напоминает звездную маму, чем отца, знаменитого режисесера. «Петенька так похож на маму!», «Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость», «Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!», — восхищаются пользователи сети.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial)Мар 31 2017 в 5:41 PDT

Однако были и те, кто решил: Петр похож на Андрея Кончаловского.

Напомним, что на премии «Ника» Юлия Высоцкая произвела фурор, показав шикарное платье и стройную фигуру.

Фото: instagram.com