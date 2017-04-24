Одна из самых красивых семей российской эстрады, 25-летний Влад Соколовский и 27-летняя Рита Дакота, готовятся впервые стать родителями. Об этом сообщает портал WMJ.ru со ссылкой на life.ru. Звездная чета не спешит делиться радостной новостью с фанатами, ведь срок у артистки еще небольшой. Известно лишь, что сейчас оба заняты работой над видеоклипами.

Напомним, что Влад и Рита познакомились еще во времена их участия в шоу «Фабрика звезд-7». На тот момент они были просто друзьями. Спустя несколько лет пара решила узаконить свои отношения — в 2015 году влюбленные поженились.

Поздравляем будущих родителей!

Фото: instagram