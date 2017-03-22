2-летний Лука — младший из пяти детей 51-летнего Валерия Меладзе. Ни его мама, экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева, ни папа не раскрывают подробностей его жизни и характера, однако сегодня звезды сделали исключение из этого правила.

По словам отца, пока всерьез он ребенка не воспитывает — малыш еще не в том возрасте, его нужно оберегать, передает WMJ.

«Так как еще нет чувства страха, он учится на своем опыте, познает мир, и за ним нужен глаз да глаз. Хочется отдать детям как можно больше тепла, и от этого невозможно устать. Но даже такому малышу иногда приходится объяснять, что такое хорошо и что такое плохо. И хоть он еще маленький мальчик, уже видно, что у него есть характер», — пояснил отец. Капризы детей он старается игнорировать, чтобы научить поведению в обществе и развить выдержку.

Впрочем, с последней у него все хорошо: «Вот Лука если упадет или ударится, никогда не заплачет. Это с самого рождения в нем было. Но он может обидеться, если останется без внимания. Однако, считаю, это возрастное и допустимо двухлетнему ребенку. В таком случае это даже хорошее напоминание родителям, что пора уделить внимание малышу», — говорил он в интервью журналу «СтарХит».

Фото: starface.ru, instagram.com