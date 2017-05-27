22-летняя дочь актера Кирилла Сафонова строит модельную карьеру в США. Девушка обладает идеальной фигурой и выразительными чертами лица, что очень сильно помогает ей в профессии. Очень часто Анастасия принимает участие в модных съемках, кадры из которых публикует в своем Instagram. Недавно весьма откровенные фотографии модели попали в поле зрения российских СМИ.

Публикация от Anastasia Saf (@anastasiasaf)Май 11 2017 в 3:48 PDT

Не всем подписчикам модели по нраву подобные снимки. Среди многочисленных «wow», «super» и «stunning» (вау, супер, ошеломляюще – прим.ред) есть и комментарии на русском языке. «Голая?!Так и теряется изюминка и вожделение женщины», «Некрасиво худеет, становится похожа на сухофрукт». Некоторые особо бдительные комментаторы спрашивают, что думает отец по этому поводу. Стоит отметить, что не так снимок полуобнаженной красавицы попал на страницы знаменитого мужского журнала MAXIM. Этот факт гордый отец отметил в своем микроблоге. Кроме того, на счету начинающей модели обложки в Belleza, Cosmopolitan Australia, Slayed.

Публикация от Kirill Safonov (@kirill_safonov)Ноя 25 2016 в 2:51 PST

Напомним, с мамой Анастасии Еленой актер расстался, когда девочке было шесть лет. Свое детство она провела в Израиле, а в 18 лет переехала в США.

Фото: instagram.com